Chiara Ferragni e Fedez, arriva un nuovo cucciolo di cane dopo la morte di Matilda: ecco chi gliel'ha regalato

Sono stati mesi duri per Chiara Ferragni da quado ha perso la sua amata Matilda, la cagnolina che la accompagnava da oltre 10 anni. “La Mati”, come erano soliti chiamarla, era con lei ad ogni step della sua vita: da quando ha aperto il suo primo blog, The Blonde Salad, a quando Fedez le fece la proposta di matrimonio, per arrivare poi alla nascita di Leone e Vittoria. Sempre lì, silenziosa e dolce, pronta a ricevere attenzioni e dare tanto amore e lealtà.

Mati fu anche la protagonista del verso di "Vorrei ma non posto", il brano che diede inizio alla storia d'amore tra Fedez e Chiara Ferragni. La sua morte ha addolorato tutti in casa, persino i piccoli Leone e Vittoria sentono la sua mancanza, ma oggi Chiara e Fedez hanno annunciato, tramite post su Instagram l'arrivo di una nuova inquilina nella loro casa: Paloma, un dolce regalo di nonna Marina Di Guardo per riportare il sorriso sul volto dei suoi nipotini. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Benvenuta in famiglia Paloma

Chiara Ferragni e Fedez hanno presentato ai loro follower la nuova inquilina che li accompagnerà durante l'ultimo periodo in questa casa, per poi traslocare nel nuovo attico a City Life. Si tratta di Paloma, una cagnolina di razza golden retriver, dal pelo molto chiaro che sembra essre già innamorata dei bambini Leone e Vittoria.

I Ferragnez hanno scritto: «Benvenuta in famiglia Paloma» e la cucciola è già coccolata da tutti.

Chiara Ferragni e Mati avranno sempre un legame molto profondo e i fan sono sicuri che sentirà sempre la sua mancanza, ma l'arrivo di Paloma potrà sicuramente portare un po' di leggerezza e di gioia nelle giornate di tutti.

Le critiche

Sotto al post di presentazione del nuovo membro della famiglia, alcuni fan hanno criticato la scelta di acquistare un cane di razza e non adottare uno dei tanti cagnolini che si trovano nei canili e che avrebbero tanto bisogno di una casa in cui vivere ed essere circondati d'amore: «Sarebbe stato un buon esempio prendere il cane al canile per le persone che ti seguono».