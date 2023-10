Fedez e la Giornata Mondiale della Salute Mentale: «Non si fa abbastanza, il disagio accomuna molte persone»

È Fedez, nella Giornata Mondiale della Salute Mentale, a farsi portavoce della lotta contro il disagio psichico, una sofferenza profonda che accomuna moltissime persone ma per la quale, come dichiarato dal cantante, «le Istituzioni pubbliche, nonostante alcuni passi avanti successivi alla pandemia, non investono ancora sufficienti risorse».

L'appello su Instagram

«Oggi è la Giornata mondiale della salute mentale», esordisce Fedez con una serie di stories pubblicate su Instagram. «Il disturbo mentale - prosegue - è un'esperienza comune nella vita di moltissime persone in Italia e nel mondo»

«Circa un italiano su quattro - spiega citando i dati della Società italiana di psichiatria - ha sperimentato nel corso della vita disturbi d'ansia, attacchi di panico, depressione, disturbi alimentari, psicosi e altre forme di disturbi mentali». Ma «le Istituzioni pubbliche, nonostante alcuni passi avanti successivi alla pandemia, non investono ancora sufficienti risorse per la prevenzione e la riabilitazione nel campo della salute mentale», denuncia.

Poi la manifestazione di sostegno nei confronti di un'importante realtà attiva nell'ambito della salute mentale: «In Italia ci sono moltissime realtà che si prendono cura di chi soffre di disturbi della salute mentale», ricorda il cantante che ne cita una fra tutte. «Tra queste Fondazione Progetto Itaca, che promuove programmi di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione per persone con problemi di salute mentale e le loro famiglie».

«Oltre a una linea d'ascolto - informa i follower - incontri gratuiti per definire il bisogno e orientare alla cura, un club diurno per lo sviluppo dell'autonomia socio-lavorativa di persone con disturbi psichici», conclude il cantante, che ha di recente dichiarato di star attraversando un periodo buio a causa del proprio stato di salute.