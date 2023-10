Effetto Fedez sulle donazioni di sangue, centinaia in coda per donare

Lunedì 9 Ottobre 2023, 11:29

Dopo il recente ricovero del rapper Fedez a Milano a causa di emorragie da ulcere, l'Avis Lombardia ha registrato un notevole aumento delle donazioni di sangue. Circa un centinaio di persone si sono presentate alla sede dell'Avis a Milano, dieci volte più del normale per una domenica. Si ritiene che questo aumento sia dovuto all'effetto Fedez, in seguito all'appello dell'influencer sui social media per incoraggiare le donazioni di sangue. L'età media dei donatori è compresa tra i 18 e i 35 anni. Fedez ha ringraziato i donatori su Instagram, sottolineando l'imprevisto effetto a catena generato. «Praticamente - spiega Oscar Bianchi, il presidente lombardo dell'Avis- sono numeri che dieci volte tanto una normale domenica. Non ho dati precisi - conclude Bianchi - ma posso dire che ci sono stati aumenti nei numeri in tutta la Lombardia e anche in altre parti d'Italia» Il cantante aveva lanciato un appello subito dopo le sue dimissioni dal Fatebenefratelli