Venerdì 23 Febbraio 2024, 06:09 - Ultimo aggiornamento: 06:11

ROMA L'amore non è uno scatto col filtro giusto. Ma stare insieme, si suppone, anche nelle avversità. Cosa che a Fedez e Ferragni, nello scorso anno, non è riuscito molto bene: le ultime foto scelte dalla coppia per convincere i social (e forse loro stessi) della narrazione del loro amore, quelle pose "audaci" nel bagno di St Moritz, risalgono al dicembre 2023, a un mese dal "caso pandoro".

IL BACIO

Loro due abbracciati seminudi allo specchio, una sola frase: "Noi". Ma quel pronome, già da un pezzo, si era svuotato di significato. Lo scorso Sanremo, un anno fa, fu la certificazione del trionfo e l'inizio della fine: Chiara Ferragni era sul palco dell'Ariston e le bastava un click per mobilitare 500.000 follower dal suo profilo verso quello di chiunque toccasse (Amadeus, in quel caso. In due ore). Anche Fedez era su quel palco, in teoria per cantare. E invece ha fatto qualcos'altro. Si è preso la scena, schioccando un bacio sulla bocca a Rosa Chemical, e per giorni non si è parlato che di lui.



Doveva essere la consacrazione di Chiara, in teoria. La stessa notte dell'incidente, dal suo camerino a Sanremo, il rapper, brillo, faceva partire una diretta Instagram per argomentare con la compagna e qualche decina di migliaia di follower l'accaduto. Ferragni, dopo qualche minuto, aveva staccato il collegamento innervosita: davanti a tutti, naturalmente. Dopo sette mesi, su Prime Video, la resa dei conti con il reality The Ferragnez: Sanremo Special: Fedez ammette di aver fatto «un gran casino, ero fuori di me e non completamente lucido», Chiara gli rimprovera la mancanza di supporto, «invece che tranquillizzarmi mi hai messo paura». La nuova stagione, probabilmente, non arriverà mai. Le puntate sono andate in streaming mentre arrivava la notizia del ricovero del rapper per un'emorragia interna: Ferragni lascia la Fashion Week di Parigi per seguire il marito, ringrazia i follower, «Vi leggo». Lui, giustamente, ringrazia il personale medico che gli ha salvato la vita.

LA CASA

Segue il trasferimento nella nuova casa, foto di cabine armadio grandi quanto un monolocale, una sala cinema, vista mozzafiato: Fedez tre anni prima si era dichiarato nullatenente, ma lo si scoprirà solo fra qualche mese. Il caso Balocco riapre la crisi: Ferragni cerca di smorzare il clamore, insegue il basso profilo, Fedez alza la voce e attacca i politici: «Non ho parlato finora perché la vicenda non riguardava me e non riguarda tuttora me. Mia moglie è una donna indipendente», dice. Lei è talmente indipendente che non gradisce. Cosa non si fa, per un pugno di follower in più.

IL PODCAST

Le foto insieme si diradano, i post li raccontano negli stessi ambienti ma mai vicini, le fedi spariscono dalle mani. Poi arriva il podcast Muschio Selvaggio, in cui Marco Travaglio ospite di Fedez paragona Chiara Ferragni a Wanna Marchi. Lui non taglia l'intervento, la frase incriminata va in onda integrale: la vicenda, del resto, come ha già detto, non lo riguarda. Ferragni, ancora una volta, non gradisce: esserci a ogni costo, commentare a ogni costo, postare per esistere - la formula l'ha inventata lei, ma la magia le si è rivoltata contro. Potrebbe essere Shakespeare, il mito di Icaro o una soap opera sudamericana: ascesa e caduta di una coppia che, nell'ansia di piacere a chiunque, ha smesso di piacere a se stessa.