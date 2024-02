Chiara Ferragni, Finanza nelle sedi delle sue società. Nuovi documenti acquisiti da Oreo, Dolci Preziosi e Trudi. E lei (per ora) diserta la fashion week

Si espandono le indagini sul caso Ferragni: la guardia di finanza di Milano ha effettuato, su delega del pm Cristian Barilli e del procuratore aggiunto Eugenio Fusco, nuove acquisizioni nell'ambito dell'inchiesta per truffa aggravata a carico dell'imprenditrice digitale, del suo stretto collaboratore Fabio D'Amato, di Alessandra Balocco e altri.

Caso Pandoro, le nuove acquisizioni di documenti

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf di Milano si sono recati con una richiesta di consegna documenti nella sede milanese della Oreo, in quella di Cerealitalia che detiene il marchio Dolci Preziosi in provincia di Bari, e a Tarcento, in provincia di Udine, dove si trova l'azienda Trudi che ha prodotto la mascotte con le sembianze di Chiara Ferragni.

Chiara assente dalla Fashion Week

E dopo le varie ipotesi e illazioni sulla sua presenza o meno alla Milano Fashion Week, entrata nel vivo oggi con la sfilata di Fendi, per ora sembra che Chiara abbia deciso di restare a casa. Letteralmente, visto che su Instagram ha condiviso alcuni contenuti che la vedono prendere il sole sul terrazzo del suo super attico. Aspettiamo però di vedere se presenzierà a qualcuna delle altre sfilate.