Chiara Ferragni su TikTok: «Piena di tutte le sfighe di questo periodo». Dalla Fashion Week a Fedez, cosa succede

C'è chi aspetta che si presenti alla Fashion Week e chi che sveli il mistero sulla quella fede nuziale che va e viene dall'anulare. E poi c'è la Guardia di Finanza, che bussa alla porta delle sue società proseguendo le indagini sul filone aperto dallo scandalo del pandoro. Un momento di innegabile crisi per Chiara Ferragni, che non fa fatica ad ammetterlo di persona. Proprio in uno degli ultimi video pubblicati su TikTok, l'imprenditrice si lascia andare ad uno sfogo che ha sollevato l'attenzione dei suoi follower (e non poche polemiche). Vediamo di cosa si tratta.