Fedez e Ferragni, cosa è successo? Lui lascia la casa, lei «non era preparata». Cosa sappiamo sull'addio dei Ferragnez

Matrimonio finito tra Chiara Ferragni e Fedez? Il rapper se ne sarebbe andato di casa senza più tornare. Questo è accaduto domenica scorsa. L'indiscrezione arriva da Dagospia. La storia d’amore tra i due si sarebbe incrinata da tempo stando a quanto riportato. Ma lei avrebbe rimandato la decisione per stare vicina al marito malato. Ora sembra che si appresti a parlare e tornare in pubblico, sarebbe attesa al programma di Fabio Fazio. Intanto i loro uffici stampa rispondono un secco: «No comment».

Cosa è successo?

L'influencer «non era preparata e ora aspetta di capire se è una decisione definitiva e se, quindi, è una cosa seria». È quanto si apprende da ambienti vicini all'imprenditrice digitale. «È un periodo obiettivamente difficile» per lei, visto che la scelta del marito, con cui era in crisi da tempo, si aggiunge all'inchiesta giudiziaria milanese in cui è indagata per truffa aggravata

