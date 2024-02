Ferragni, gli "scivoloni" del manager: commenti scurrili nel post della Sammontana. Ipotesi stop collaborazione

«Ca*** che buono quello al caramello». È il commento di Fabio Maria Damato, general manager di una delle società di Chiara Ferragni, al post in cui pubblicizza il cornetto della Sammontana. Risale al 19 giugno 2023. Ed è ancora oggetto di risposte da parte di diversi utenti che giudicano il linguaggio utilizzato dal “braccio destro” dell’influencer scurrile. Ma non solo. Dopo la nota vicenda del pandoro, gli haters si sono scagliati anche su questo contenuto per attaccare l’imprenditrice digitale. Ne è derivata una tempesta di insulti. Tanto che anche l’azienda alimentare empolese potrebbe valutare di non rinnovare la collaborazione.