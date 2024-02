Ferragnez separati, solo una mossa di marketing? I loro follower: «Vogliono mettere in ombra le vicende giudiziarie»

Mossa di marketing sì o no? È quello che si stanno chiedendo i fan (ma soprattutto gli haters) di Chiara Ferragni e Fedez dopo aver letto la notizia della loro separazione. Saliti in cima alle tendenze di tutti i social, gli hashtag #chiaraferragni, #fedez e #ferragnez sono stati scritti e condivisi da migliaia di utenti, che da ore stanno commentando il gossip su qualsiasi piattaforma.

Ferragnez separati, il matrimonio è finito: «Lui è andato via di casa». Gli uffici stampa: «No comment». Lei da Fazio il 3 marzo

I commenti sui social

È diventata la notizia più condivisa, più discussa, più chiacchierata e forse più inaspettata della giornata. Ha fatto il giro del mondo, dei social, dei siti web ed anche dei telegiornali. Arrivato come un fulmine a ciel sereno (ma non per tutti), l'annuncio della rottura dei Ferragnez in poche ore ha generato un flusso incredibile di commenti, post e tweet su qualsiasi piattaforma.

Da Instagram a Twitter, passando per Facebook, TikTok e Threads, migliaia di utenti hanno commentato la separazione della coppia, anticipata da "Dagospia". Ma se i fan dei Ferragnez sono dispiaciuti per la rottura arrivata dopo quasi otto anni di relazione, sono in molti a guardare con malizia la notizia del loro allontanamento.

Una mossa di socialmarketing studiata a tavolino: spostare l'attenzione mediatica sulle vicende sentimentali per mettere in ombra quelle giudiziarie ( più gravi).Un vecchio trucco che ben conoscono gli influencer e chi si occupa di relazioni pubbliche #ferragnez #chiaraferragni pic.twitter.com/SmADpxVMn1 — Gab0r (@Gab0r1) February 22, 2024

Per molti, infatti, la loro separazione non sarebbe altro che una «mossa di marketing studiata a tavolino». A destare sospetti, infatti, ci sarebbe la vicinanza della crisi con il caso pandoro e tutta la questione giudiziaria in cui è finita l'influencer negli ultimi mesi. Moltivo per cui, secondo alcuni, i due avrebbero pensato di «Spostare l'attenzione mediatica sulle vicende sentimentali per mettere in ombra quelle giudiziarie (più gravi)».

«Adesso monetizzeranno anche sulla separazione», dice un altro. «Stanno utilizzando la rottura per ripulirsi l'immagine», scrive un altro ancora. E poi, «Lo fanno per riacquistare la visibilità persa in questi mesi», «È tutta scena», «Tutto fatto per distogliere l'attenzione dalle varie truffe/indagini».