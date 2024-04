Franco Di Mare, cosa fa oggi: la villa a Roma, la vicinanza della sorelle (Lucia e Sara) e l'affetto degli amici

Cosa fa oggi Franco Di Mare? La confessione di Franco Di Mare a Che tempo che fa provoca non solo attestati di affetto e vicinanza, ma anche indignazione nei confronti dei dirigenti Rai per il comportamento tenuto dopo aver saputo della sua malattia. «Ripugnante», lo ha definito senza mezzi termini il giornalista. Oggi Viale Mazzini ha precisato che l'Ad Roberto Sergio e il dg Giampaolo Rossi sono venuti a conoscenza solo ieri sera della vicenda di cui è rimasto vittima il conduttore.

Franco Di Mare, la missione a Sarajevo nel 1992 tra i proiettili all'uranio impoverito. «Così ho preso il mesotelioma»

Cosa fa oggi

Pensionato nel 2021, ha continuato a condurre il programma "Frontiere" su Rai 3 fino al maggio 2023.

La famiglia e dove vive

Vive a Roma, in una villa appena fuori dalla via Cassia. Con lui, in questo momento difficile, ci sono le due sorelle minori, Lucia e Sara.

Franco è il primogenito. Giornalista come lui è Luigi, detto Gino, specializzato in salute e sanità.

La figlia Stella

La figlia oggi ha 30 anni. Di Mare l’ha adottata a Sarajevo quando era piccola. L'ha portata via da un orfanotrofio e con un volo della Croce Rossa l'ha portata in Italia. Nel 2015, sulla loro storia è stata girata una fiction di Raiuno con Beppe Fiorello, liberamente tratta dal romanzo del giornalista «Non chiedere perché».

La nuova compagna

Da otto anni è legato sentimentalmente a Giulia Berdini, 33 anni. Si sono conosciuti nella sede della Rai di Saxa Rubra. Giulia era la responsabile del catering del bar interno. Franco prima era stato sposato con Alessandra.

Gli amici

I colleghi Pietro Raschillà e Paola Miletich, storici autori di Di Mare, gli sono vicini. Ma anche Rosa Anna Pastore. E poi c'è Jean Pierre El Kozeh, che è anche il suo agente. Tutti uniti in questo difficile momento.