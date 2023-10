Antonella Mosetti attacca Federico Fashion Style (che l'ha accusata di scroccare): «Infimo, paga per fare la tv»

Giovedì 12 Ottobre 2023, 10:05

Alcuni giorni fa, il rinomato hairstylist Federico Fashion Style è stato ospite della celebre trasmissione di Rai Due, Belve, rilasciando un'intervista alla conduttrice del programma, Francesca Fagnani. Durante questa conversazione, il celebre “parrucchiere delle vip” ha dimostrato un tocco di spirito pungente, pizzicando qua e là, e ha perfino preso di mira qualche nome celebre, tra i quali quello dell’opinionista e showgirl Antonella Mosetti. Quest'ultima è stata inclusa in un elenco di personalità famose che hanno varcato la soglia del "Salone delle Meraviglie" per i trattamenti offerti dal celebre parrucchiere. Il problema, secondo Federico, è che la Mosetti lo avrebbe fatto completamente gratis, senza pagare per le prestazioni ricevute. "Sostiene che i suoi capelli cadevano a ciocche dopo una visita da me, ma ciò è completamente infondato. In realtà, il suo problema principale sembra essere l'uso irrisorio della sua carta di credito", ha sottolineato Federico quando Francesca Fagnani lo ha intervistato, insinuando appunto che la showgirl potrebbe non aver saldato il conto per i servizi ricevuti. Queste affermazioni, tuttavia, sembrano non essere state ben digerite dalla Mosetti, che non ha esitato a ribattere sui social, rivolgendo a sua volta alcune accuse a Federico Fashion Style. Tra le imputazioni ne compare una piuttosto pesante: “Basta guardarlo in faccia per capire tutto”. Ma cosa avrà mai detto la showgirl oltre a questo? Si sarà difesa dalle accuse? E, ancora più importante, quale sarà la verità che si cela dietro a questa controversia? Sarà interessante scoprire questo divertente catfight a distanza. Andiamo a farlo insieme.

