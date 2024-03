Antonella Mosetti difende sua figlia Asia Nuccetelli: «Ha provato a fare tv, poi su di lei un giro di chiacchiere false. È stata usata per colpire me»

Dopo il Grande Fratello Vip si è allontanata dallo spettacolo. Antonella Mosetti ora è attiva su OnlyFans, dove per una foto di nudo integrale «guadagno anche più di 10mila euro», dice lei stessa a Radio24 nel programma “La Zanzara” e la televisione non le interessa più. Ospite di Monica Setta a “Storie di donne al bivio” ha voluto spiegare anche il motivo dell'addio alla tv di sua figlia Asia Nuccetelli. La 28enne ex gieffina (anche lei), dopo la sua esperienza nel reality e qualche ospitata, ha infatti fatto perdere le sue tracce dal mondo della tv.

Antonella Mosetti difende la figlia

Secondo quanto dice la Mosetti, Asia è stata vittima di un attacco per colpire lei. «Ha provato a fare tv, poi l'hanno messa su un giro di chiacchiere, di cose non vere.

Cosa fa oggi Asia

La ragazza però all'epoca non ha retto alle tantissime critiche ed ha deciso di allontanarsi per questo dal mondo dello spettacolo. «Ora fa un lavoro normalissimo, si impegna molto, non mi chiede niente, solo consigli. Convive da quattro anni, è una ragazza molto sana e semplice»