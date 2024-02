Chiesa si ferma ancora: minutaggio, cronaca infortuni, stipendio e durata del contratto con la Juventus

Federico Chiesa è in dubbio per Juventus-Napoli, in programma domenica alle 20.45. L'attaccante ha lasciato il campo di allenamento zoppicante dopo un contrasto con Alex Sandro. Nuovo problema fisico per l'ex Fiorentina che rischia di saltare anche il big match del fine settimana. In questa stagione, ha saltato cinque partite a causa di noie muscolari e in altre cinque è entrato dalla panchina. Una condizione fisica non perfetta, che non ha mai permesso al numero 7 di brillare al fianco di Vlahovic come tutti si aspettavano.

