Federica Pellegrini è diventata mamma, è nata Matilde: «Dopo due giorni complicati finalmente sei arrivata»

Federica Pellegrini è diventata mamma. Matilde è nata il 3 gennaio 2024 alle 6.51. «Finalmente dopo 2 giorni complicati sei arrivata». A darne notizia su Instagram è stato il marito, Matteo Giunta condividendo la prima foto della nuova famiglia. Non è stato quindi un parto facile per la campionessa olimpionica e il ringraziamento va alla troupe medica che ha assistito Federica durante il parto. «Grazie agli angeli che ci hanno accudito durante questo viaggio, Titty, Marcello, Giada, Alessandra, Massimo e a tutto il team dell’ospedale Sacro Cuore». Dopo due giorni in cui papà e mamma erano spariti dai social, oggi la lieta notizia.

Federica Pellegrini è diventata mamma

La piccola è la prima figlia della Divina e del marito Matteo Giunta. I due non vedevano ormai l'ora di conoscere la piccola. Nell'ultima foto messa su Instagram la nuotatrice scriveva: «C’è solo una foto che può sintetizzare questo 2023… Però adesso Meringhetta del mio cuore è ora di sloggiare».

I fan

Tantissimi i messaggi dei fan che mandano gli auguri ai neo genitori. E c'è chi si congratula e si complimenta per la scelta del nome: «Finalmente un nome normale». E ancora: «Benvenuta Meringa da oggi Matilde»