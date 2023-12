Federica Pellegrini, ultime ore prima del parto: «La cameretta è pronta! Ti aspettiamo». E sul muro spunta un dipinto originale

Sono ore importanti e delicate quelle che sta vivendo Federica Pellegrini, insieme a Matteo Giunta. I nove mesi di gravidanza della “Divina” sono agli sgoccioli e tutti sono in attesa dell'arrivo della piccola Meringa, nomignolo che i quasi genitori hanno voluto dare alla bambina per non rivelare ancora il nome che hanno scelto per lei. Intanto, in casa è già tutto pronto, la cameretta è terminata e le decorazioni sono dolcissime. Come a dire «ti aspettiamo».

Federica Pellegrini, parto vicinissimo

Federica Pellegrini ha condiviso un video in cui mostra tutto il processo di progettazione della cameretta che accoglierà Meringa: i colori dominanti sono il bianco, il beige e qualche tocco di rosa, ma a catturare lo sguardo dei follower della Divina è stato il dipinto sulla parete bianca che augura alla piccola una buonanotte.

Federica e Matteo hanno quattro cagnolini che fanno compagnia a loro: Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca, pronti a diventare i migliori amici di Meringa e per darle la buonanotte con questo dipinto sul muro molto dolce.