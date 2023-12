Federica Pellegrini, quando partorirà? «La bimba nascerà tra 10 giorni. Matteo? Spero che la paternità gli cambi il carattere»

Federica Pellegrini sta per diventare mamma. Ci siamo, manca poco, una decina di giorni. Fine di un incubo. «Mi aspettavo che la gente si chiedesse quando sarei diventata mamma, non con tanta insistenza. Sono passata dal dover nuotare al dover figliare». Al Secolo XIX Fede parla anche dei messaggi ricevuti sui social. «C’erano messaggi invadenti sul profilo Instagram che fortunatamente si è automoderato con reazioni tipo “finitela”». Tra i tanti messaggi «C’era una quota di romanticismo nella curiosità, purtroppo pure tanta arretratezza: in Italia c’è ancora chi vede la donna nella casella mamma».