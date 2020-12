Fabio Volo contro Fedez: «Mi fa andare fuori di testa, la beneficenza si fa in silenzio»

Fabio Volo contro Fedez. Lo scrittore, nel corso della trasmissione radiofonica "Il Volo del mattino", ha criticato la scelta del rapper di donare mille euro a cinque sconosciuti a Milano, trasmettendo il tutto sulla piattaforma Twitch. «Io divento matto - ha detto Volo - perché poi ci ritroviamo a parlare di queste cose. Aspettate, un attimo prima di riprendere la messa in onda, vado giù ad aiutare una vecchietta che attraversa la strada, poi faccio una stories, un post e divento buono per tutti, ma con i soldi degli altri».

Sarcasticamente, l'attore e conduttore ha proseguito: «Sapete ieri ho fatto la spesa, c’è sempre lo stesso ragazzo al quale lascio qualcosina, a un certo una signora dice “Fabio Volo non fai una storia mentre dai i soldi”». E poi ha sentenziato: «Questi argomenti mi fanno andare fuori di testa, la beneficenza non era un qualcosa che si faceva in silenzio?». Volo ha chiuso la stoccata a Fedez affermando: «Alla fine dico sempre quello che dico, chi è d’accordo bene, altrimenti pazienza».

La risposta di Fedez

Fedez non ha esitato a replicare alle critiche ricevute da più parti nelle ultime 24 ore. Il rapper ha pubblicato un video, in cui risponde principalmente a chi gli contesta di aver usato la propria Lamborghini per recapitare le donazioni: «La mia macchina l’ho pagata regolarmente e non me ne vergogno. Spiace che questa iniziativa sia stata percepita come di cattivo gusto. Però se i miei utenti mi chiedono di fare qualcosa a fin di bene, non mi voglio esimere dal farlo. Quindi lo rifarei. Probabilmente la prossima volta prenderò la metro, se il problema era il mezzo usato».

