Fedez, un Babbo Natale in Lamborghini: regala mille euro a 5 persone in difficoltà per il Covid

Il Babbo Natale di Milano si chiama Fedez. A bordo della sua Lamborghini, con uno zainetto da bambino, il rapper ha regalato pacchetti con mille euro a cinque fortunate persone, scelte fra le categorie più in difficoltà a causa della pandemia. I soldi sono andati a un rider, un senzatetto, un artista, un cameriere e un volontario che lavora a bordo dell’autoambulanza. «Il denaro è stato donato dai miei follower sul canale Twitch - ha spiegato Fedez su Instagram -, hanno deciso loro le categorie sociali cui volevamo dare un sostegno, quelle che più stanno pagando gli effetti della crisi dovuta all’emergenza coronavirus».

«Ci abbiamo messo tre ore a trovare le persone giuste ma è stato bello», ha detto Fedez. L'inatteso Babbo Natale ha ripreso e trasmesso tutto in diretta sul suo canale Twitch, accompagnato dall'amico e famoso streamer italiano "Panetty". Il primo pacchetto è stato consegnato a una cassiera del McDrive, mentre l'ultimo a un fattorino di una compagnia di delivery che, incredulo, dopo aver scartato il regalo è andato da Fedez per un selfie. Il rapper, così come la moglie Chiara Ferragni, è da tempo impegnato del sociale e, proprio qualche giorno fa, è stato premiato a Milano con l'Ambrogino d'oro.

