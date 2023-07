Denys Boreyko, il campione di scherma ucraino muore in battaglia a 34 anni. «Addio maestro»

L'Ucraina piange un altro campione sportivo rimasto ucciso al fronte. Si tratta di Denys Boreyko, ex campione mondiale e campione europeo al livello juniores di scherma. L'atleta è morto a 34 anni lo scorso 3 luglio, come ha riferito su Twitter il consigliere del ministero ucraino dell'Interno Anton Gerashchenko, citando la federazione di scherma ucraina. «La Federazione di scherma dell'Ucraina esprime le sue sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Denis Boreyko, morto difendendo la sua patria», si legge nel messaggio.

Ukrainian fencing champion Denys Boreyko died defending Ukraine on 3, July, 2023, the National Fencing Federation reports. He was 34 years old.



Denys was a world champion and European champion among juniors, as well as a master of sports of international class.



