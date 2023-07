Sabato 15 Luglio 2023, 11:40 - Ultimo aggiornamento: 11:44

Forte esplosione in un impianto di arricchimento dell'uranio nella regione russa degli Urali. Secondo i media locali, sono state ricoverate oltre di 100 persone, mentre una è morta. L'ente nucleare statale russo Rosatom, proprietario dell'impianto (il più grande al mondo del suo genere), ha assicurato che l'incidente è stato «prontamente localizzato», che non vi sono rischi per le persone nelle vicinanze e che la radiazione di fondo nell'impianto «corrisponde ai valori naturali». L'evento si è verificato a Novouralsk, una "città chiusa", cioè sottoposta dal governo a a particolari vincoli (spesso proprio perché sede di impianti di questo tipo).

Secondo Rosatom, all'origine dell'incidente della Ural Electrochemical Combine ci sarebbe un cilindro con esafluoruro di uranio impoverito «depressurizzato». Il fatto si sarebbe verificato intorno alle 9 del mattino locali. Il sindaco di Novouralsk Vyacheslav Tyumentsev ha detto ai cittadini di non farsi prendere dal panico e che la situazione «è sotto controllo». I residenti sono stati comunque invitati a non uscire di casa.

Guerra Ucraina, Russia e Cina, esercitazioni navali nel Mar di Giappone. Kiev: «Abbattuti tre droni kamikaze»

Le persone coinvolte

Rosatom ha riferito che nell'incidente ha perso la vita un tecnico della manutenzione delle attrezzature di 65 anni. Oltre cento lavoratori sono stati portati in un ospedale vicino per dei controlli ma – secondo il notiziario russo E1 – non sarebbero feriti. I medici fuori servizio sono stati richiamati «con urgenza».

«Siamo sollevati nel riferire che la maggior parte dei lavoratori è stata dimessa dopo essere stata sottoposta a procedure di decontaminazione e che la loro vita e la loro salute non sono a rischio», ha dichiarato Rosatom. L'ente nucleare statale russo ha annunciato di aver formato una «commissione dedicata» sull'incidente: «La nostra priorità è identificare le cause principali e attuare solide misure preventive per eliminare qualsiasi possibilità di ripetizione».

Novouralsk e le "città chiuse" sovietiche

Novouralsk si trova nella regione russa di Sverdlovsk, a circa 1.800 chilometri da Mosca. L'impianto è in funzione dal 1945 ed è il più grande al mondo per l'arricchimento dell'uranio. Esso concentra metà della capacità industriale russa per la separazione degli isotopi di uranio e circa il 20% di quella mondiale. La particolarità di Novouralsk è delle decine di città "chiuse russe" o, meglio, Zato («formazioni amministrativo-territoriali chiuse»): l’ingresso e il soggiorno in queste aree sono strettamente controllati e, in passato, era molto difficile per i residenti uscire. Molti di loro firmavano un patto di segretezza e spesso erano anche impiegati nell'idustria che aveva sede nella città. Novouralsk, precedentemente nota come Sverdlovsk-44, fu rinominata nel 1954 e rimase segreta fino al 1994.