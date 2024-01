Sandra Milo, la figlia Debora Ergas in lacrime: «L'abbiamo vestita di bianco perché era il suo colore preferito»

Debora Ergas, la figlia di Sandra Milo, ha ricordato la madre su La Vita in Diretta: «Lei ha abituato il suo pubblico a condividere il suo sorriso, aveva sempre dato di sè questa immagine di donna che sorrideva anche nei momenti più difficili. Fino alla fine ha voluto dare di sé l'immagine della donna che sorride, anche nel dolore. Voleva che il pubblico la ricordasse bella, sorridente, elegante e luminosa. Per questo io e i miei fratelli l'abbiamo vestita di bianco per l'ultimo viaggio. Diceva che quando una donna vuole può essere sexy anche a 90 anni... E poi le abbiamo messo il suo rossetto e i tacchi a spillo. E una collana di bigiotteria perché, tra tutte, era una delle sue collane preferite, è tornata bellissima!. Nonostante il suo stile glamour, lei è stata una paladina dei diritti, le sue lotte contro l'omofobia, la sua forza, era amica delle donne e una donna indipendendente non solo libera economicamente ma anche di testa. Ricordo ancora quando nel periodo della pandemia, stavo in ospedale e ho chiamato Mamma. Lei mi diceva che non gli interessava delle regole e mi disse: prendo la macchina e vengo da te. Questo per dire che lei nonostante gli 89 anni avrebbe fatto di tutto per me e per lei noi siamo sempre stati i suoi bambini».

Chi è

La primogenita, vive a Roma, si definisce orgogliosamente “cittadina italiana ed ellenica” e ha in parte seguito le orme della madre nel senso che lavora sul piccolo schermo e negli anni è diventata una delle inviate de “La Vita in Diretta” dopo essere diventata giornalista nel 2001. Nel 2017 si scagliò duramente contro Virginia Raffaele dopo la sua imitazione di Sandra Milo a Sanremo dove presentava la nota attrice come un personaggio dotato di atteggiamenti infantili e che faceva continue allusioni in ambito sessuale. Virale il tweet al veleno della giornalista: “Peccato quelle battute, nei panni di una signora di quasi 84 anni dichiarati, che è stata musa di Fellini“.

Addio mamma.

Sei di nuovo leggera...Nel vento.🖤💔 pic.twitter.com/XjkwTfzveQ — debora ergas🇮🇹🇬🇷 (@debora_ergas) January 29, 2024