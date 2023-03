Claudio Santamaria chi è, età, figli, moglie, film: l'attore italiano ospite di Alessandro Cattelan

Claudio Santamaria è un attore e doppiatore italiano, «Carismatico, eclettico e dotato di un sex appeal da strafottente outsider», come lo definisce la giornalista Francesca Pellegrini sul database cinematografico MyMovies.

Questa sera l'attore sarà ospite della trasmissione "Stasera c'é Cattelan", talk show televisivo di Alessandro Cattelan in onda su Rai 2 tutti i giovedì in seconda serata. Attivo da quasi 30 anni sia sul grande e che sul piccolo schermo, l'attore ha ricevuto in diversi premi nel corso della sua carriera. Ecco chi è dunque Claudio Santamaria.

La carriera

Claudio Santamaria nasce a Roma il 22 luglio 1974. Il padre è pittore edile, la madre invece è casalinga. Cresce nel rione Prati, dove frequenta il liceo artistico, e sin da ragazzo si dedica al doppiaggio.

Dopo il diploma frequenta il corso triennale di recitazione "Acting Training" di Beatrice Bracco, ma non riesce ad entrare nell’Accademia. Inizia quindi dal teatro, lavorando con Paola Cortellesi nella compagnia romana Area Teatro.

Esordisce nel 1997 nel cortometraggio "Dead Train" di Davide Marengo, poi, nello stesso anno, viene scelto da Leonardo Pieraccioni per recitare la parte di "Er Banana" nel film "Fuochi d'artificio". Sarà l'inizio di una lunga serie di collaborazioni eccellenti che durerà fino ad oggi.

La consacrazione cinematografica avviene tra il 2000 e il 2001 con le interpretazioni in film come "Almost blue" di Alex Infascelli e "L'ultimo bacio" di Gabriele Muccino, per cui riceve anche una candidatura al David di Donatello.

Il suo successo in sala si consolida con l'entrata nel cast di "Romanzo criminale", pellicola girata da Michele Placido incentrata sulle vicende della Banda della Magliana. Nei panni d "Il Dandi" l'attore si conferma in pianta stabile tra i maggiori interpreti del panorama cinefilo italiano e non per caso vince il Nastro d'Argento come "Miglior Interprete Protagonista", vinto ex-aequo con Kim Rossi Stuart e Pierfrancesco Favino.

Nel 2006 ottiene la parte di "Carlos" nel film "Casino Royale", 21º film della serie su James Bond, diretto dal regista neozelandese Martin Campbell. Successivamente viene scelto per la fiction tv "Rino Gaetano - Ma il cielo è sempre più blu", in cui interpreta il ruolo del celebre cantautore calabrese cantando le sue canzoni, al fianco di Kasia Smutniak e Laura Chiatti.

Nel 2010 torna a lavorare con Gabriele Muccino nel film "Baciami ancora", sequel de "L'ultimo bacio", che ottiene un grande successo con oltre 9 milioni di euro di incassi al botteghino.

Due anni dopo, nel 2012, interpreta l'agente Max Flamini nel film drammatico "Diaz - Don't Clean Up This Blood", di Daniele Vicari, incentrato sui fatti del G8 di Genova nel 2001. Ruolo che gli sarebbe valso un'altra nomination al David di Donatello come miglior attore non protagonista.

Claudio Santamaria raggiunge probabilmente l'apice della sua carriera nel 2015, quando interpreta il protagonista di "Lo chiamavano Jeeg Robot" di Gabriele Mainetti: nei panni del ladruncolo Enzo Ceccotti viene nominato come miglior attore protagonista ai David di Donatello, vincendo il premio per la prima e unica volta.

Alla recitazione Santamaria ha sempre affiancato l'attività di doppiatore: ha dato voce all'attore statunitense Christian Bale nella trilogia cinematografica di Batman, diretta da Christopher Nolan, e a Eric Bana in Munich di Steven Spielberg.

È a doppiare il personaggio di Batman, questa volta in versione LEGO, nei film d'animazione The LEGO Movie, LEGO Batman - Il film e The LEGO Movie 2 - Una nuova avventura.

La storia con Francesca Barra

Claudio Santamaria ha avuto per diversi anni anni una relazione con con Delfina Delettrez Fendi, designer di gioielli ed erede dell'omonimo marchio del lusso, con la quale ha avuto una figlia, Emma, nata nel 2007. Nel 2011 i due si lasciano, pur rimanendo tutt'oggi in buoni rapporti.

Dopo un flirt con Vittoria Puccini, nel 2017 inizia una relazione con la giornalista televisiva Francesca Barra, con cui peraltro si sposa in gran segreto a Las Vegas nello stesso anno.

Una curiosità: la giornalista e l’attore si conoscono sin da piccoli perché entrambi erano soliti recarsi in vacanza a Policoro, in provincia di Matera, paese natio di Francesca. Dopo essersi persi di vista per molti anni, si sono ritrovati ad un evento di lavoro. Da quel momento i due non si sono più divisi. Proprio nel comune materano i due hanno celebrato nuovamente le nozze nel 2018.

Nel marzo 2021 Santamaria si è esibito come ballerino, insieme alla moglie, durante la performance di Achille Lauro nella seconda serata del Festival di Sanremo. Nel 2022 è nata la prima figlia della coppia, Atena.

Fiilantropia

Dopo aver conosciuto le sofferenze del popolo Guarani del Brasile sul set di "La terra degli uomini rossi - Birdwatchers" di Marco Bechis, Claudio Santamaria ha deciso di diventare testimonial di alcune campagne di Survival International, il movimento mondiale per i diritti dei popoli indigeni.

Nel 2009 ha fatto da voce narrante per il documentario di Survival International "Mine - Storia di una montagna sacra", in cui si racconta la lotta degli indigeni indiani Dongria Kondh, per salvare la loro montagna dalla possibile apertura di una miniera di bauxite da parte della Vedanta Resources.

Nel 2013 l'attore ha dato il suo sostegno alla campagna di Survival International per salvare gli indigeni Awá, in Brasile, la tribù più minacciata al mondo a causa del disboscamento illegale dei loro territori a est del Paese.