Flavia Borzone: «Sono la sorella di Elettra Lamborghini». Gli avvocati: Dna prelevato legalmente. Ma l'imprenditore querela

Flavia Borzone è davvero la sorella di Elettra Lamborghini? Tonino Lamborghini continua a sostenere il contrario, ma lunedì 29 gennaio, nel corso dell'udienza davanti al Tribunale di Bologna, processo per diffamazione aggravata promosso dall'imprenditore nei confronti della 36enne insieme alla madre Rosalba Colosimo, gli avvocati delle due donne avrebbero presentato una prova decisiva.

Il Corriere della Sera scrive che "investigatori privati incaricati per l’indagine difensiva avrebbero recuperato una cannuccia lasciata da Elettra Lamborghini, non si ancora dove e quando, che è stata analizzata da un genetista dell’Università di Ferrara. «L’esito è inconfutabile: Elettra Lamborghini è sorella unilaterale di Flavia» spiegano".

La prova

Una prova a cui si oppone decisamente la famiglia Lamborghini in quanto «fondata su un campione carpito subdolamente a mia figlia legittima» ed «eseguita illecitamente».

Ma c'è un particolare. Tonino Lamborghini ha riconosciuto che con «la signora Colosimo ha avuto una breve e occasionale relazione» e che poi «le nostre vite sono proseguite su binari separati per quasi 30 anni senza nessun contatto».

La difesa

La difesa degli avvocati di Flavia e Rosalba da parte loro ribattono che tutto è stato fatto in modo regolare e sottolineano come «il dottore Lamborghini ammette di fatto la paternità, non contestando il risultato bensì la modalità di acquisizione». Sempre secondo gli avvocati il giudice avrebbe già «disposto esplicitamente l’acquisizione della consulenza genetica». Il 6 maggio una nuova udienza e si capirà se la prova del Dna sarà stata presa in considerazione.

Chi è Flavia Borzone

Ma chi è Flavia Borzone? Il Corsera ha scoperto che Flavia è un’estetista napoletana, figlia di Rosalba Colosimo, cantante lirica e docente al Conservatorio di Napoli, e che porta il cognome di Amedeo Borzone, pittore, ex marito della madre. Ma c'è un altro giallo: il Tribunale di Napoli l’anno scorso, sulla base di un test biologico, ha disconosciuto come suo vero padre.