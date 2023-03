Claudio Santamaria chi è, età, figli, moglie, film: l'attore italiano ospite di Alessandro Cattelan

Claudio Santamaria è un attore e doppiatore italiano, «Carismatico, eclettico e dotato di un sex appeal da strafottente outsider», come lo definisce la giornalista Francesca Pellegrini sul database cinematografico MyMovies.

Questa sera l'attore sarà ospite della trasmissione "Stasera c'é Cattelan", talk show televisivo di Alessandro Cattelan in onda su Rai 2 tutti i giovedì in seconda serata. Attivo da quasi 30 anni sia sul grande e che sul piccolo schermo, l'attore ha ricevuto in diversi premi nel corso della sua carriera. Ecco chi è dunque Claudio Santamaria.