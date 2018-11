Claudia Pandolfi: «Ho ricevuto avances da alcune donne. E le ho anche accettate»

Ultimo aggiornamento: 17:10

«Sono eterosessuale, ma anche un po' lesbica».rivela alcuni dettagli molto piccanti della propria vita privata, sostenendo di essere stata sempre una persona molto curiosa e di aver avuto deianche con altre«Sì, hoda parte di alcune donne, e in alcuni casi le ho anchee. Non ho mai avuto nessuna storia, sia ben chiaro, e pensate che il mio primo bacio, con una donna, lo diedi nel film Le amiche del cuore di Michele Placido» - ha rivelatoa Spy, in un'intervista riportata anche da Tgcom24 - «Ho giocato anche io, con delle amiche, ma a me piace scoprire l'essere umano e poco importa l'identità».Al settimanale, in uscita domani, l'attrice romana ha poi spiegato: «So di piacere molto agli omosessuali, forse è per via di una parte della mia personalità»., 44 anni, ha: Gabriele, nato dalla relazione con Roberto Angelini, e Tito, avuto da Marco De Angelis.In questi giorni, l'è impegnata nella promozione di due produzioni a cui ha partecipato: il nuovo film di Leonardo Pieraccioni, Se son rose..., e la serie tv Baby, in onda su Netflix, ispirata alla vicenda delle prostitute minorenni dei Parioli.