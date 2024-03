Domenica 31 Marzo 2024, 22:13 - Ultimo aggiornamento: 22:15

La tecnica era collaudata: avvicinava anziani sconosciuti, li abbracciava calorosamente (anche troppo), sussurrava loro avences spinte e arrivava anche a baciarli sul collo. Il tutto con l'intento di distrarli e derubarli. Almeno in due casi è riuscita a portarsi via un bracciale in oro e un orologio prezioso. Finché non è stata scoperta e il suo giochetto è finito con una denuncia.

Scoperta l'ammaliatrice degli anziani

Teatro della sua azione era Viterbo. Tutto inizia lo scorso 13 marzo, quando un anziano del posto, nei pressi della propria abitazione, veniva avvicinato da una giovane ragazza dall'accento dell'est Europa. In maniera inaspettata la giovane lo abbracciava energicamente proferendogli all'orecchio parole a sfondo sessuale, con il chiaro intento di distrarlo e velocemente lo cominciava a baciare sul collo e a palpeggiarlo nelle parti intime.

Davanti al rifiuto a tali avances, la donna si allontanava frettolosamente facendo perdere le proprie tracce. Immediatamente dopo questo improvviso e imprevedibile comportamento della donna, il malcapitato si accorgeva di essere stato derubato della collanina e del bracciale in oro.

La denuncia e le indagini

A seguito di quanto denunciato, gli agenti della Polizia di Stato della Squadra di P.G. della Sezione Polizia Stradale di Viterbo hanno concentrato le indagini verso un uomo ed una donna che con lo stesso modus operandi, nella mattinata del giorno precedente, avevano sottratto un Rolex ad un anziano signore di Montefiascone, allontanandosi con una autovettura analoga a quella segnalata dal secondo malcapitato. L'attività investigativa successiva, ha consentito quindi di identificare l'autrice del reato, pluripregiudicata e, di denunciarla in stato di libertà per furto aggravato. Sono in corso ulteriori indagini per verificare l'eventualità di altri tentativi di furto realizzati con la stessa tecnica.