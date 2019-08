Perugia: coppia di donne fa avances a un pensionato e gli ruba il prezioso Rolex

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - E’ caccia aperta alla coppia di donne che, in zona Castel del Piano a Perugia, hanno raggirato e derubato un 70enne cui hanno sottratto un Rolex. Il fatto, stando a quanto risulta, è avvenuto in strada con l’uomo che è stato avvinato dalle due che gli hanno proferito avances e in quel contesto, evidentemente dando seguito ad un copione ben rodato, hanno rubato il prezioso orologio. La vittima del furto, messo a segno con grande mestiere, non appena s’è accorto della sottrazione ha lanciato l’allarme alla Polizia che sta indagando con la Squadra Volante. Altro grave episodio sarebbe avvenuto, stando a quanto risulta, in zona San Sisto in prossimità di un parcheggio a servizio di attività commerciali. Un anziano, con la tecnica della truffa dello specchietto, è stato avvicinato da un automobilista che avrebbe sostenuto di avere la vettura danneggiata a causa della condotta di guida dell’anziano. Il copione è il solito. Il balordo dice alla vittima di non chiamare l’assicurazione per evitare aggravi di costi e l’incremento della polizza. La soluzione? Semplice, pagare il danno in contanti. E così la vittima della truffa dello specchietto avrebbe pagato una somma di 1.200. Sono molte le cose da capire relativamente ai due episodi, quello del furto del Rolex e quello dello “specchietto”. Si tratta di eventi criminali compiuti da uno stessa batteria di balordi? Non c’è alcun legame tra loro? Al momento mere ipotesi. Certo è che le indicazioni date alla polizia alla cittadinanza andrebbero applicate da parte dei cittadini in maniera millimetrica. Muoversi portando al seguito oggetti di valore o preziosi particolarmente “visibili” può far scattare l’azione dei malviventi. Quindi una giusta sobrietà può sicuramente evitare sorprese brutte, o bruttissime come nel caso del furto dell’orologio evidentemente notato dai malintenzionati. Nel caso, invece, della truffa del finto incidente non va mai dimenticato di chiamare, in costanza del fatto, il numero di emergenza 113. Una semplice telefonata può scongiurare brutte conseguenze.