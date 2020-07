Chiara Ferragni quanto guadagna per un post sui social? La classifica degli influencer più 'cari'

Chiara Ferragni è il 'non plus ultra' delle influencer di casa nostra, ma quanto guadagna per ogni singolo post? L'agenzia inglese di digital marketing Hopper HQ ha stilato una classifica Instagram Rich List 2020, indicando il valore economico di un post per i Ferragnez, ma anche per Giulia De Lellis e Gianluca Vacchi. Una ricerca che è stata fatta anche a livello internazionale.

Un post di Chiara Ferragni valeuno di Vacchi 41. Cifre 'pesanti' che vengono messe nero su bianco. La Ferragni, più in dettaglio, è in vetta nella top 5 italiana con 59.700 dollari (poco più di 52.600 euro), seguita dacon 47.600 dollari,con 31.200 dollari,con 17.900 dollari,con 14.100 dollari.

Guardando l'ambito internazionale il valore del singolo post subisce una vera impennata: il primo assoluto è, infatti, l'attore Dwayne Johnson con 1.015. 000 dollari, seguito dall'imprenditrice e personaggio televisivo Kylie Jenner con 986.000 dollari e Cristiano Ronaldo con 889.000 dollari. Al quarto posto la star dei reality americani Kim Kardashian con 858.000 dollari e la cantante Ariana Grande con 853.000 dollari. Cifre ovviamente proporzionate al numero di followers. E qui si parla di centinaia di milioni.

