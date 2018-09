Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è considerata dalla rivista Forbes la web influencer di moda più importante del mondo. E' nata a Cremona il 7 maggio 1987 da Marco Ferragni e Marina Di Guardo, che dopo di lei hanno avuto Francesca e Valentina. Ha conseguito la maturità classica al Manin di Cremona ed è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza della Bocconi. Dal 1° settembre 2018 è sposata con il rapper Fedez con il quale ha avuto Leone, nato il 19 marzo 2018 a Los Angeles.



La sua carrierà è iniziata nel 2009 con la creazione del blog The Blonde Salad, poi divenuto anche un libro, in cui dispensa consigli in fatto di abbigliamento. La crescita dei followers è impetuosa e la sua "firma" diventa ambita per molte case di moda e di calzature. Dopo appena 5 anni di attività l'influencer è arrivata a fatturare 8 milioni di dollari doppiando quota 10 nel 2015, divenendo persino un caso di studio per la Harvard Business School.



E' apparsa sulla copertina di Vogue Spagna ed è testimonial di Pantene, Swarovski, Amazon Moda, Pomellato e Intimissimi. Su Instagram ha superato i 15 milioni di followers.

