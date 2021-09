Mercoledì 15 Settembre 2021, 22:15 - Ultimo aggiornamento: 22:22

A Chi l'ha visto? si torna a parlare dell'inchiesta su Denise Pipitone, la bimba scomparsa nel 2004 da Mazara Del Vallo, di cui la conduttrice Federica Sciarelli si era occupata la scorsa primavera, quando era esploso il caso di Olesya, trasmesso da un'emittente russa, che aveva acceso le speranza della mamma di Denise e del paese intero, dopo le segnalazioni di Elena, infermiera russa residente in Italia, che ha visto la trasmissione. Dopo la disillusione iniziale, però, la Procura di Marsala ha fatto ripartire le indagini sulla scomparsa di Denise.

<h2>L'assenza di Piera Maggio</h2>

Ospite di Chi l'ha visto?, l'avvocato di Piero Maggio, Giacomo Frazzitta, che risponde alle accuse degli opinionisti russi in merito all'assenza di Piera Maggio in studio nel momento della verità. "La trasmissione russa aveva interesse a portare avanti la teatralità con la busta che facevano male. Il giorno dopo aver bloccato l'iniziativa mediatica, abbiamo portato tutto in procura. Il flusso delle informazioni doveva venire dalla Russia all'Italia.

La tv russa ha ritrovato la nomade che era con Olesya e la Sciarelli manda in onda. Si chiama Valentina Rota, in apparenza un cognome di origina italiana, ma la donna ritrovata dalla trasmissione russa non è italiana. "Mio figlio ha avuto una relazione con la mamma di Olesya, poi è morto e dopo alcuni mesi l'ho incontrata insieme ad Olesya e le ho accolte. Ma la mamma dopo tre mesi passati insieme, è andata via e mi ha lasciato sua figlia" sostiene la nomade russa, ma non ci sono fotografie e la nomade non ricorda il nome della donna. Quindi il mistero sulla mamma di Olesya continua.