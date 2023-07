Chi era Rostislav Zhuravlev, il giornalista russo morto a Zaporizhzhia. Mosca: «Ucciso dalle bombe a grappolo»

Secondo Mosca un reporter russo sarebbe rimasto vittima delle bombe a grappolo lanciate da Kiev. A dare la notizia è stato Vladimir Rogov, il capo militare delle forze russe a Zaporizhzhia: l'annuncio è arrivato attraverso il suo canale Telegram. Il bombardamento ha colpito un'auto civile nel villaggio di Vladimirovka su cui si trovava il corrispondente di guerra di Ria Novosti Rostislav Zhuravlev.

«Durante l'evacuazione, Rostislav Zhuravlev, è morto per le ferite riportate a causa dello scoppio di una submunizione a grappolo», ha dichiarato il ministero.

Inoltre, il corrispondente fotoreporter di Ria Novosti, Konstantin Mikhalchevsky, è stato ferito,second oquant oriporta il sito d'informazione russo.

Cosa è successo

«Il giornalista ha riportato la rottura di una gamba e ferite da schegge all'addome, alla schiena e alla gamba. Il cameraman ha riportato ferite da schegge e una frattura delle ossa dell'anca», ha riferito Ren Tv.

Il bombardamento è avvenuto intorno a mezzogiorno nei pressi della località Pyatikhatki. Il ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che i giornalisti di Ria Novosti e Izvestiya stavano preparando materiale sul bombardamento degli insediamenti della regione di Zaporizhzhia da parte delle forze ucraine con munizioni a grappolo

Dmitry Kiselyov, direttore generale dell'agenzia di stampa Rossiya Segodnya, ha dichiarato che Zhuravlev sarà sepolto secondo i desideri della madre a Ekaterinburg, dove è nato. Kiselyov ha descritto il corrispondente militare deceduto come un professionista esperto che si è recato per primo nelle zone più pericolose e ha riportato informazioni accurate e importanti.

Chi era Rostislav Zhuravlev

«Rostislav Zhuravlev è sempre stato in prima linea, mostrando e dicendo la verità sugli eventi in corso», Vladimir Rogov» scrive sul suo canale Telegram Vladimir Rogov, ufficiale russo in servizio a Zaporizhzhya.

Il corrispondente di RIA Novosti Rostislav Zhuravlev, che lavora nella zona dello stato federale della Nuova Russia, è morto dopo gravi ferite.

«Godeva giustamente del rispetto dei suoi colleghi e dei militari. Rostislav era sempre in prima linea, mostrando e dicendo la verità sulla guerra. Raccontava cosa succedeva a Lugansk e Donetsk, Karabakh e Zaporizhzhiae. Esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici del defunto», scrive Rogov.

Russian military blogger connected to RIA Novosti Rostislav Zhuravlev has died, the Russian state agency reports. pic.twitter.com/Su74Nt9L88 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 22, 2023

Fonti di Channel 24 hanno riferito che in realtà Rostislav Zhuravlev era un nazista, tra i rappresentanti del partito politico russo di «Altra Russia».