Crimea, le immagini del ponte di Kerch dopo l'attacco ucraino: due morti e traffico interrotto

Le autorità filo-russe hanno accusato «il regime di Kiev» per le esplosioni avvenute sul ponte di Crimea. «Il regime terroristico di Kiev ha commesso un nuovo crimine: ha attaccato il ponte di Crimea», ha denunciato su Telegram il presidente del Consiglio di Stato della Repubblica di Crimea, Vladimir Konstantinov. «Kiev non poteva non sapere che la strada è esclusivamente ad uso civile. Ma questo non ha mai fermato i terroristi», ha aggiunto