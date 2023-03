Paolo Belli: «Carolyn Smith una sorella minore da proteggere. Nonostante la malattia è lei a dare forza a me»

Giovedì 30 Marzo 2023, 16:54 - Ultimo aggiornamento: 17:06

«Paolo studia, così che quando i tuoi sogni si avvereranno, ti farai trovare pronto». Paolo Belli parlerebbe così al sé degli esordi dopo una carriera lunga quasi 40 anni, momenti di down passati fuori dai riflettori e la rinascita che lo ha riportato davanti al pubblico. Erano i tempi dei bar semi deserti. Allora l'amico Vasco Rossi, celebre in Emilia Romagna, non era ancora il Vasco nazionale che da lì a poco gli avrebbe lasciato il suo palco e insegnato «il valore dell'amicizia».

Tanti i colleghi e amici da ricordare in occasione del suo bilancio di vita intorno a cui ruota lo spettacolo "Pur di fare commedia". Un tour che terminerà proprio a Roma il 6 aprile. Nella lunga lista Carolyn Smith. «Una persona da proteggere, la mia sorella piccolina». La giudice di Ballando con le Stelle ha recentemente rivelato il ritorno per la terza volta del tumore al seno diagnosticatole per la prima volta nel 2015.

Tumore, il racconto di Carolyn Smith: «L'intruso del 2015 è tornato ancora, è dura questa volta»

«E' lei che fa forza a me - racconta Belli - . Sono il secondo che chiama per dire una cosa, non so chi è il primo non mi interessa. Carolyn ha bisogno di qualcuno al suo fianco ma ha una forza straordinaria, mi fa capire che lei è forte e che devo esserlo anche io».

di Valentina Panetta ed Elena Giovannini