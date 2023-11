Carol Alt sbarca su OnlyFans a 62 anni: «L'età non mi definisce. Ci saranno foto di nudo ma fatte con gusto»

Carol Alt decide di iscriversi a 62 anni a Onlyfans. «Quarantaquattro anni di lavoro, e non possiedo una delle mie foto», dopo una super carriera che l'ha vista cavalcare le più importanti passerelle del mondo la modella decide di iscriversi alla piattaforma hot per poter (anche) usare delle sue foto. Quando la gente mi chiede “Hai una foto che posso usare?” devo andare a chiedere a qualcuno». Spiega così il motivo della sua scelta a Page Six.

Carol Alt sbarca su Onlyfans, il motivo

Con il suo fotografo di fiducia, Carol Alt promette che ci saranno alcuni nudi «sexy e belli».

L'età non è un problema

«Vorrei che la gente sapesse come sono oggi... L’età non mi definisce. Le donne sono belle a ogni età. Voglio che le persone si sentano autorizzate a mostrarsi». E con parte dei guadagni Carol Alt farà beneficienza: la modella donerà una parte del ricavato a enti di beneficenza per la salute mentale delle donne.