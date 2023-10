Guè: «Su OnlyFans ho speso più di 5mila euro in un mese, è peggio del gioco d'azzardo»

«OnlyFans è la truffa del futuro», parola di Guè. Il rapper, in un'intervista al podcast americano "Growing up italian", ha rivelato di aver avuto problemi con la piattaforma, diventata a un certo punto per lui come una vera dipendenza. «Per me, in questo momento, OnlyFans è peggio del gioco d'azzardo - ha detto Guè -. Ho dovuto scollegare la carta di credito. Il mio commercialista pensava che fossi vittima di una truffa online. Gli dissi di no, che ero io a pagare a ogni ora del giorno, anche alle 4 del mattino».

Guè, quanto ha speso su Onlyfans

Quando gli viene chiesto quanto sia arrivato a spendere, il rapper non indica una cifra precisa: «Molto, migliaia di euro», afferma sorridendo.

Gli intervistatori sparano una cifra: «Diecimila?». E lui: «Meno, ma più di cinquemila in un mese». Guè conclude amaro: «È la truffa del futuro».