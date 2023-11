Carmen Russo: «Il nudo in copertina su Playmen? Andarono a ruba 450.000 copie. Mia figlia Maria mi ha cambiato la vita»

Eccola, splendida come sempre e piena di grinta come quando incantava gli italiani a colpi di ballo dalla tv. Carmen Russo, showgirl di 64 anni, ha rivelato in un'intervista esclusiva all'AdnKronos come sua figlia Maria, avuta a 53 anni, abbia trasformato la sua vita. Maria è descritta come la sua più grande soddisfazione, una forza e una responsabilità che ha influenzato influenzato positivamente il suo stile di vita. «Mia figlia Maria è stata il mio più grande successo. Quando metto una sua foto su Instagram leggo commenti bellissimi, lei è la mia più grande soddisfazione, mi ha dato una forza incredibile e un senso di responsabilità enorme. Grazie a lei conduco una vita molto salutare, vado a letto presto, mi alzo alle 6 del mattino e mangio sano».

Carmen Russo e la storia con Enzo Paolo Turchi

Un amore che nasce da una storia d'amore.

Una di quelle indissolubili del spettacolo italiano. Carmen Russo è infatti legata da 40 anni al coreografo Enzo Paolo Turchi (quanti di voi li ricordano ballare insieme negli show in prima serata?), entrambi hanno creato confronto costruttivo reso solido, appunto, dalla passione per la danza. Un amore nato nel 1983 dietro le quinte del programma cult 'Drive In' e coronato quattro anni più tardi dalle nozze, parla di sua figlia Maria avuta nel 2013 a 53 anni: «Me la sono sudata molto, ho provato per anni ad avere un figlio e alla fine ci sono riuscita - spiega - oggi Maria ha 10 anni e fa la prima media. Io ed Enzo ci occupiamo tanto di lei. Mia figlia è molto diversa da me e mio marito, non ama il ballo ma gioca a calcio e suona la batteria, insomma è rock», dice scoppiando in una risata.

Carmen Russo e gli esordi... top

Parlando dei suoi esordi e della carriera, Carmen Russo ha ricordato il trampolino di lancio dato da "Playmen" e la sua esperienza con celebrità come Alain Delon e Tony Curtis. «Ho iniziato la mia carriera partecipando a Miss Italia (nel 1973, ndr), all'epoca erano quelli gli obbiettivi per una ragazza che voleva farsi conoscere nel mondo dello spettacolo. Poi dopo diversi servizi fotografici di presentazione feci la mia prima apparizione a soli 15 anni e mezzo in un film con Paolo Villaggio ('Di che segno sei?' di Sergio Corbucci del 1975, ndr), sono grata di aver fatto una grande, importante e lunga gavetta che continua ancora». «'Playmen' fu il mio trampolino di lancio - ammette la Russo - feci una copertina notevole per i Mondiali di Calcio del 1982 che vendette ben 450mila copie». Sul suo rapporto con il nudo Carmen dice di non aver mi provato imbarazzo: «Per me era lavoro - spiega - come non mi sono mai sentita in imbarazzo a ballare in bikini. Ricordo che quando feci 'Jane e Tarzan', un programma che andava in onda su Rai1 nel 1989 indossavo un bikini molto sexy, però ballavo come una forza della natura. Non mi sono mai accontentata dell'aspetto fisico, volevo sempre che, accanto all'aspetto estetico, venisse fuori il mio talento».

Carmen Russo: «Alain Delon mi corteggiava, ma stavo già con Enzo Paolo...». La cena con Falcao e le commedie con Renzo Montagnani

I progetti futuri

Carmen Russo, infine, nell'intervista annuncia un progetto di docu-reality sulla sua famiglia. «La gente ama molto la nostra famiglia e questo mi dà una grande gioia - racconta ancora la Russo - quando postiamo un mini video su Instragram fatto in casa, in famiglia e per gioco, arriviamo a ben 900mila visualizzazioni. I nostri follower dicono che si divertono e che trasmettiamo gioia, serenità, spensieratezza. Per questo motivo abbiamo in cantiere un progetto che abbiamo già scritto: un docu-reality per l'Italia - svela - speriamo di avere presto l'ok di una rete»