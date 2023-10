Carmen Russo: «Falcao? Non ricordo se ci ha provato. Alain Delon mi corteggiava, ma stavo già con Enzo Paolo...»

Sei secondi con Federico Fellini in La città delle donne, una particina in un film con Paolo Villaggio poi qualche "innocente" commedia sexy. «Due con Renzo Montagnani» per la precisione. Nel mezzo qualche tentativo di vincere Miss Italia, anche imbrogliando sull'età. «Per partecipare bisognava avere almeno 16 anni, io non ne avevo ancora compiuti 15. Corressi la data di nascita sulla tessera ferroviaria». Ci provò anche l'anno dopo ma venne squalificata. Ma lì Carmen Russo si fece notare. E per questo, come racconta al Corriere della Sera, arrivò la copertina di Playmen: «All’epoca era un trampolino, un passaggio obbligato. E non c’era il photoshop, tutto naturale. Il mio numero ha venduto più di 500 mila copie. E la prima copertina su Sorrisi & Canzoni arrivò a 3 milioni».