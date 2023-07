Fiordaliso operata d'urgenza in ospedale per peritonite, messaggio ai fan su Instagram nella notte: «Non facciamoci mancare nulla»

Paura per la cantautrice Marina Fiordaliso. L'artista pop piacentina è stata operata d'urgenza in ospedale, la scorsa notte, per via di un attacco di peritonite: si tratta di un'infiammazione di origine batterica che colpisce di solito la cavità addominale.

La cantautrice aveva da poco annunciato numerosi concerti ed eventi musicali in giro per l'Italia, a cui avrebbe dovuto prendere parte se non fosse stata colpita dall'infezione. Non è chiaro se ci saranno slittamenti oppure no.

Da poche ore Fiordaliso ha condiviso una foto sui social, che la ritra distesa su un letto di ospedale con mascherina chirurgica nera e occhi stanchi. Il tutto corredato di un messaggio indirizzato direttamente ai follower. Ecco cosa ha detto.

Il messaggio su Instagram

«Essere operata d’urgenza stanotte per una peritonite?? Fatto. Non facciamoci mancare nulla! L’importante è che sto bene ora.

Non preoccupatevi, tanto torno presto…peggio per voi. Comunque alla mia età le peritoniti sono poche e le fanno i GGIOVANI», il messaggio scherzoso con cui Fiordaliso ha voluto rassicurare i fan, spiegando a modo suo che la situazione non sembra essere grave.

Tantissime le risposte di incoraggiamento da parte dei followers. Non mancano quelli di vip, colleghi illustri e personaggi dello show business. Tra i commenti al post di Fiordaliso spuntano i nomi di Laura Pausini, Carmen Russo, Rita Dalla Chiesa, Enzo Salvi, Mietta e tanti altri. «Fiorda ti mando un sacco di baci e abbracci, tu sei forte», è stata la risposta di Pausini.