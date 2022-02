Venerdì 11 Febbraio 2022, 06:24

L'ex calciatore Carlo Cherubini e la moglie Valentina Scarchilli sono ricoverati in prognosi riservata al Policlinico Umberto I. La coppia domenica scorsa è rimasta vittima di un terribile incidente stradale sull'autostrada A24, dove con la loro auto hanno investito e ucciso una mucca che si trovava sulla carreggiata. Nato a Roma il 21 aprile del 77, ex terzino sinistro cresciuto nelle giovanili della Lazio, Cherubini stava tornando nella Capitale con la famiglia da Rimini, dove dallo scorso agosto ricopre il ruolo di club manager.

Ieri l'ex calciatore è stato operato a causa del trauma facciale riportato e le condizioni sembrano migliorare, mentre la moglie (41 anni ex ballerina professionista e sorella di Alessio ex calciatore della Roma) che ha avuto un importante trauma toracico-addominale è tenuta ancora in coma farmacologico. Entrambi non sono in pericolo di vita. Cherubini si è trovato davanti il grosso bovino all'uscita da una galleria nel territorio di San Gregorio da Sassola. Inevitabile l'impatto con l'animale. La polizia stradale Roma Est sta terminando gli accertamenti, con gli investigatori tornati sul luogo del sinistro mercoledì per capire come possa aver fatto l'animale ad oltrepassare le barriere di protezione della strada dei Parchi ed arrivare sino alla carreggiata della Roma-L'Aquila-Teramo.

Cherubini ha consumato la sua carriera in provincia, indossando le maglie di Ascoli, Avezzano, Teramo, Gela, Fano, Robur Siena, Puteolana, Salernitana, Fiorentina, Lanerossi Vicenza, Ternana, Ravenna, Perugia e Portogruaro dove ha chiuso la sua carriera nel 2010/2011. Vicinanza all'ex giocatore romano dalla Totti Soccer School che su Facebook scrive: «Appresa la notizia del brutto incidente che ha colpito Carlo Cherubini e sua moglie, tutta la società fa il tifo per loro porgendo i più sentiti auguri di pronta guarigione».