Sfrattato, brucia la casa e tenta il suicidio sull'A24: salvato dalla Polizia

AVEZZANO - Ennesima tragedia sventata per un soffio sul viadotto di Pietrasecca, sull’A24, tristemente noto come “ponte dei suicidi”: ieri un uomo è stato fermato dalla polizia mentre tentava di togliersi la vita, nonostante questo una volta in sicurezza ha picchiato violentemente gli agenti.

Il fatto si è verificato intorno alle 13 e vede protagonista un uomo di Avezzano che si è arrampicato sulle barriere di protezione e ha minacciato di buttarsi.

Alcuni automobilisti hanno dato l’allarme, la Polizia stradale di Caserta è intervenuta subito insieme ai colleghi di Avezzano.

Secondo quanto si è appreso, all’origine del gesto ci sarebbe uno sfratto, circostanza confermata dal fatto che l’uomo prima di uscire di casa l’avrebbe incendiata.

È stato poi trasportato all’ospedale dell’Aquila in ambulanza e anche qui l’uomo dato in escandescenza. Anche alcuni agenti sono stati costretti alle cure.