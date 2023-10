Incidente sull’A24, centauro muore a 39 anni: Marco Alessi era appena diventato papà

Papà, per la seconda volta, da appena un giorno, con moglie e bimba ancora in clinica, ha deciso di trascorrere mezza giornata di libertà in moto, la sua grande passione. Il giro, tra i monti dell’Abruzzo, si è rivelato tanto bello quanto fatale: sulla via del ritorno per Roma, all’improvviso, ha perso il controllo della Kawasaki e si è schiantato contro il guardrail dell’A24, morendo sul colpo. Dalla gioia al dramma, in poco più di 24 ore: è il tragico destino di Marco Alessi, 40 anni da compiere a dicembre, romano di via Giuseppe Dessì alla Montagnola, che ieri ha perso la vita poco dopo il casello di Carsoli. Lascia la moglie e la bimba appena nata, ma anche un altro figlio di soli tre anni. Tradito dalla sua grande passione, le due ruote - aveva anche acquisito un attestato dopo una scuola di stunt, tanto era forte il suo amore - e, ma questo saranno le indagini a stabilirlo, da una fatalità: nulla, infatti, al momento lascia pensare che lungo il tragitto, ieri, la moto di Alessi abbia incrociato un altro mezzo che possa averlo urtato o sfiorato. Il motociclista romano, questo dicono gli agenti della Stradale che sono intervenuti, ha fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo forse per una disattenzione o per un malore. Ci vorranno accertamenti puntuali a capire il resto, come la velocità di marcia della moto ed eventuali cambi repentini di traiettoria, ma per adesso non sono emersi elementi che facciano cambiare il quadro.

Suv investe una studentessa e poi fugge, l'incidente a Ostia: al vaglio i video della zona

AMORE PER L’ABRUZZO

Si sa solo, e questo lo hanno raccontato gli amici del motoclub che lo conoscevano bene, che Marco aveva scelto l’Abruzzo per la sua mezza giornata di libertà.

E in particolare il passo delle Capannelle, uno dei tragitti più amati e battuti dai motociclista di tutto il centro Italia per la sinuosità del tracciato e la bellezza mozzafiato del paesaggio. Poi, sulla via del ritorno, l’imponderabile: la moto che a mezz’ora circa da Roma scivola sull’asfalto dell’A24 e sbalza Marco sul guardrail. Un impatto tremendo e fatale, che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono anche arrivati i genitori, atterriti dal dolore. Sul posto la polizia Stradale di Carsoli per i rilievi di legge e una ambulanza, i vigili del fuoco e gli addetti dell’Autostrada dei Parchi. Secondo quanto appreso, tramite il 118, il motociclista è stato trovato privo di conoscenza riverso al suolo. Gli operatori sanitari hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo, purtroppo senza fortuna. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Lungo l’autostrada A24 sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale per mettere in sicurezza la zona ed effettuare gli accertamenti del caso per ricostruire l’accaduto.

TRAFFICO IN TILT

Forti i disagi per il traffico, bloccato per tutto il tempo in cui i soccorritori sono rimasti in zona per completare le operazioni di sgombero del mezzo, attendendendo l’autorizzazione del magistrato di turno. La salma del 39enne è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Avezzano a disposizione del magistrato inquirente, Ugo Timpano. In giornata, dopo la relazione della stradale che ha effettuato i rilievi, il sostituto procuratore deciderà se effettuare l’esame autoptico o restituire ai familiari la salma. Il 39enne faceva parte di un gruppo di appassionati motociclisti di Roma e, a detta degli amici, era esperto e sicuro sulla moto.