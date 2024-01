Paris Hilton: «Molestata dal prof nella scuola-lager per ribelli. Mi è stato diagnosticato il disturbo Adhd»

“La rivincita delle bionde” è il titolo di un film del 2001 che sarebbe perfetto per descrivere il fenomeno in atto negli ultimi mesi. Sono infatti tante le bionde che si stanno prendendo la loro rivincita, dall'iconica Barbie, che ha sbancato da protagonista nei botteghini di tutto il mondo, a Britney Spears, cantante simbolo dei primi anni 2000 che a ottobre ha pubblicato l'autobiografia “The woman in me”. Ora è invece il turno di Paris Hilton, altra icona di inizio millennio, che alle soglie dei 43 anni ha scritto un libro ricco di rivelazioni sulla sua vita, facendo luce anche su quelle parti della sua storia rimaste in ombra, nonostante i riflettori costantemente puntati su di lei. In Italia uscirà il 23 gennaio per Magazzini Salani e diventerà anche una serie tv a cui sta lavorando la prestigiosa casa di produzione A24.

La biografia

Disturbo da deficit dell'attenzione, molestie, scuole “lager” per adolescenti ribelli: l'ereditiera non si risparmia. “Paris.

La mia storia”, è questo il titolo italiano della biografia, che quasi sottolinea la voglia della donna di raccontarsi in prima persona, dopo che tanti lo hanno fatto al suo posto. Descriversi per la prima volta senza il “glamour” che da sempre si associa alla sua figura. Onesta e spiazzante: è così che appare mentre parla della diagnosi di adhd, il disturbo da iperattività diagnosticatole in età adulta, che ha imparato ad accettare e a considerare addirittura il suo superpotere. Ma questa non è l'unica rivelazione che si può trovare tra le pagine del libro.

Paris Hilton stringe un gran bell’accordo con X: cosa nasconde la partnership con Elon Musk

Quelle più crude riguardano un posto che l'autrice definisce un “lager” per adolescenti, dove fu mandata dai genitori stanchi dei suoi comportamenti. È lì che la giovane Paris Hilton ha subito molestie e umiliazioni impossibili da dimenticare. Racconta che c'era persino una stanza per i ragazzi più “difficili”, dove questi ultimi venivano rinchiusi, spogliati e tenuti sotto osservazione. Un incubo dal quale più volte ha tentato di scappare e che infine si è lasciata alle spalle. Ma altrettanto non si può dire degli abusi: Paris Hilton rivela di essere stata molestata anche da Harvey Weinstein.

Oltre alle esperienze più traumatiche, nel libro c'è spazio per altro, per la sua carriera da modella, da imprenditrice, e ovviamente anche per le feste tanto fotografate dai paparazzi. Una Paris a trecentosessanta gradi insomma, fino ad arrivare a quello che l'ereditiera definisce il suo “finale da favola”: la maternità