Can Yaman getta a terra il cellulare di un fan, il video virale: è polemica. Lui spiega il motivo: «Finchè ci sarà maleducazione reagirò»

Can Yaman ancora sotto i riflettori, e non per un film ne tantomento per una presunta nuova fiamma, ma per una spiacevole vicenda con un fan. L'attore turco ha gettato il cellulare di un fan a terra. Il video di quel momento è ora virale sui social.

Can Yaman getta il cellulare di un fan

È accaduto a Palermo davanti all’Hotel delle Palme dove Can si trova ora impegnato nelle riprese di “Viola come il mare 2”. quello che si vede nelle immagini non gli fa certo onore. Ma a contestualizzare quanto accaduto ci pensa il diretto interessato su Instagram.

Leggendo la versione dell'attore quella persona non era un fan. «I miei fan non sono così. È stata molto maleducata sin dal primo momento».

Can Yaman lancia il cellulare di un fan 😨😨 pic.twitter.com/jxcW31c1kq — Pazzapsicopatica (@Pazzapsico) October 18, 2023

Un atteggiamento quello del fan secondo l'attore inammissibile, lo riprendeva a «1 cm, come se fossi un animale in gabbia o un oggetto». ha poi aggiunto che con i fan «veri non sarò mai maleducato». Ma specifica «finchè ci sarà maleducazione dirò la mia e reagirò». Insomma Can non ha chiesto scusa, e non lo farà mai a persone che non si comportano “bene”.