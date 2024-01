Buckingham Palace costa 2000 euro all'anno di tasse, bufera sulla Royal Family. «Come una casa di 3 stanze a Blackpool»

Suscita qualche polemica e molte perplessità sui media la rivelazione sulla tassazione comunale bassissima di cui continua a godere Buckingham Palace, maestosa residenza reale di rappresentanza di casa Windsor nel cuore di Londra, a paragone di milioni di banali abitazioni ordinarie del Regno Unito.

Buckingham Palace, i calcoli sulle tasse

La reggia, stando ai calcoli dell'Economist, versa annualmente non più di 1828 sterline alla municipalità londinese di Westminster (poco più di 2000 euro), per la cosiddetta Council Tax: balzello che pende sua ciascuna casa del Regno, a carico di proprietari o inquilini.

Categoria H

Il trattamento riservato alla casa ufficiale di re Carlo III (dove peraltro il monarca non abita) è frutto dell'inserimento del palazzo nella categoria H - lontana dai costi imposti alle tantissime case londinesi di categoria A o B - per ragioni storiche o privilegi consolidati vecchi di decenni. Non è dunque imputabile alla responsabilità del sovrano in carica, succeduto alla madre Elisabetta II meno di un anno e mezzo fa (e al momento convalescente per i postumi di un intervento chirurgico di routine alla prostata): sovrano a cui tuttavia qualcuno chiede conto ora dell'impegno verso uno snellimento delle strutture e dei costi di corte.