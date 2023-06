Bruce Willis a Disneyland con la famiglia: si diverte sulla giostra con la figlia dopo la diagnosi

Torna il sereno dopo la tempesta per Bruce Willis e famiglia. L'attore 68enne, che di recente ha detto addio al mondo della recitazione, si è goduto una tranquilla giornata a Disneyland insieme alla moglie e alle figlie, dopo le drammatiche notizie circolate lo scorso marzo sull'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Willis - lo ricordiamo - soffre di demenza frontotemporale, una malattia degenerativa che comporta afasia, problemi cognitivi e comunicativi, cambiamento del comportamento e un movimenti rallentati.

Lo testimonia un video condiviso su Instagram dalla moglie Emma Heming.

Le immagini mostrano la star di Hollywood seduta sulla giostra con la moglie e la figlia Mabel di 11 anni. Lui si diverte, mostrando una naturale e rassicurante spensieratezza.

Il retroscena della figlia

Nei giorni scorsi una delle figlie nate dalla relazione fra Willis e Demi Moore, la 29enne Tallulah Willis, ha raccontato a «Vogue» il processo che ha portato alla diagnosi di demenza frontotemporale per l'attore. «Tutto è iniziato con una vaga mancanza di reazioni - racconta Tallulah - che attribuivamo alla perdita di udito: «Parlate più forte! Die Hard ha fatto casini con le orecchie di papà», diceva l'attore. Più tardi avrebbero tutti scoperto che dietro quelle parole scherzose, in realtà, si celava un dramma non da poco.

Quando i campanelli d'allarme si sono fatti via via sempre più insistenti, la giovane ha pensato per un periodo che il padre avesse perso interesse nei suoi confronti, avendo formato nuova famiglia con l'attuale moglie Emma Heming Willis, da cui erano nati altri due figli. Una convinzione errata, ma scaturita delle mancate reazioni dell'uomo durante le conversazioni: «La mia mente di adolescente - continua - si torturava con conclusioni sbagliate: non sono abbastanza bella per mia madre, non sono abbastanza interessante per mio padre».

La giovane ha spiegato poi che all'inizio, quando la situazione non era ben chiara ai suoi occhi (e a qelli del resto della famiglia), aveva reagito evitando il padre. Del resto non era un periodo era facile nemmeno per lei: soffriva di anoressia, conseguenza diretta della depressione e dalla dipendenza da alcol. Ora si dice felice del fatto che la famiglia si sia riunita per star vicino il più possibile al padre.