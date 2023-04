Bruce Willis, la figlia Mabel compie 11 anni: le foto, la festa e i video: così l'attore torna a sorridere

Emma Heming Willis ha reso omaggio alla maggiore delle sue due figlie, avuta con il marito Bruce Willis, nel giorno del suo undicesimo compleanno. La mamma, fiera, ha postato una serie di foto sulla sua pagina Instagram durante il fine settimana e ha pubblicato una sorta di presentazione di foto e video di famiglia che mostrano Mabel nel corso dei suoi 11 anni: la colonna sonora è “Pictures Of You” dei Cure. «Buon 11° compleanno Mabel Ray! La tua energia è contagiosa. Puoi illuminare un'intera stanza con il tuo sorriso e il tuo calore. È bello vedere come ami e ti prendi cura della tua famiglia e dei tuoi amici. Continua a brillare amore mio e ricordati sempre di #liveitup». Per la foto di copertina, Emma e Bruce hanno messo una scatto mentre entrambi la baciano bacio sulla guancia opposta.

Bruce Willis soffre da tempo di demenza frontotemporale: queste foto lo ritraggono sereno, felice, come ultimamente si era visto. Si vedono scatti di Mabel ancora nel suo seggiolone. La star di Die Hard ha cullato la piccola tra le sue braccia, mentre le dava un bacio sulla testa (forse al suo primo anno di vita).

Bruce Willis, la moglie condivide un video con le loro nozze: «Viviamo i ricordi insieme, poi non potremo più farlo». Fan in lacrime

Bruce Willis, le sue condizioni di salute peggiorano velocemente. «Fatica a parlare, leggere e scrivere»

Molte delle foto hanno mostrato l'attore americano impegnato in una sorta di attività giocosa con sua figlia, tra altalene e piscina; e poi dolcissimi mentre suonano insieme, lei al piano e suo padre all'armonica. Per concludere la giornata, Emma mamma ha girato un breve video di Mabel che spegne le candeline sopra la sua torta di compleanno. Insieme a Mabel, Emma e Bruce hanno anche la figlia di otto anni, Evelyn.