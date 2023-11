Belen sposa Elio? Corona la sbugiarda: «C'è ancora chi le crede. È tutto un copia e incolla e voi ci cascate»

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni presto sposi? L'anello è arrivato, il «Si» anche e prima di questo (sempre su Instagram) è stata mostrata pure la fede. Pare proprio che per la showgirl dopo la dolorosa fine con Stefano De Martino l'amore sia tornato a bussare alla sua porta.

Belen ed Elio presto sposi? I dubbi

Il fortunato stavolta è un imprenditore bresciano che Belen conosce da 12 anni.

Prima amici ora fidanzati. Stanno insieme da 5 mesi (nonostante l'ex conduttrice de Le iene in teoria quest'estate era ancora legata al marito) e ora si promettono amore eterno, almeno sui social. E i fan si dividono: tra chi le augura tanta felicità e chi la accusa di cambiare uomini come si cambiano i vestiti.

L'accusa di Fabrizio Corona

Fatto sta che chi ha da dire la sua sull'ultima foto postata da Belen, quella del mega anello, è (ovviamente) Fabrizio Corona. Su Dillinger News, il portale che gestisce l'ex re dei paparazzi, c'è un post che sbugiarda la showgirl. C'è da precisare che il post in questione non è formato da Corona, ma è abbastanza scontato ricondurlo a lui. Nel titolo si legge: «Come Belen vi prende per il c**o e voi ovviamente ci cascate».

Ed ecco cosa c'è scritto: «Il copione è sempre lo stesso, ogni uomo che entra nella sua vita sembra essere quello giusto. Tutti lì a sperarci, prima tifosi di De Martino, poi di Spinalbanese (Antonino Spinalbese, ndr), poi di Iannone (Andrea Iannone, ndr), poi di nuovo De Martino e adesso di Lorenzoni. C’è chi ancora le crede e crede seriamente a quello che lei posta. Ma non vi rendete conto che è tutto un “copia e incolla”?»

E l'ultima vacanza alle Maldive ne sarebbe una conferma: «Li porta tutti nello stesso posto. Almeno il buon gusto di cambiare hotel. Stavolta non è in quell’hotel, ma è comunque di nuovo alle Maldive. Il mondo è così grande, ma evidentemente il suo cuore è lì»