Ballando, Tullio Solenghi eliminato: gesto dell'ombrello a Mariotto e lite in diretta. Interviene Milly Carlucci

Ballando con le stelle, lite in diretta. Tullio Solenghi viene eliminato e fa il gesto dell'ombrello a Mariotto. Lui s'infuria: «Maleducato». In onda su Rai1 l'ultima puntata del talent condotto da Milly Carlucci. Pochi minuti fa, la prima eliminazione: Tullio Solenghi è il quinto classificato di questa edizione.

Tullio Solenghi invita tutti gli over a casa a non mollare mai e a mettersi sempre in gioco per se stessi. Poi Milly Carlucci invita Solenghi e la ballerina Maria Ermachkova ad autopremiarsi (secondo le regole anti-covid) mettendosi da soli la medaglia.

Elisa Isoardi in lacrime a Ballando con le stelle: «Raimondo Todaro? Mi sto innamorando»

Verissimo, Valeria Graci: «Mi chiamava prostituta e io ci credevo, sono finita in analisi»

“Non esiste in anagrafe... fatelo per voi stessi, poi vengono le giurie e i tesoretti. Credere in se stessi ...e lavorare con professionalità” Tullio Solenghi UN SIGNORE #ballandoconlestelle pic.twitter.com/W7IKebeD78 — Lulli (@lucrii91) November 21, 2020

Medaglia

A quel punto, però, Solenghi chiede a Mariotto di mettergli la medaglia. Milly Carlucci lo blocca, ma Solenghi in polemica con il giurato fa il gesto dell'ombrello. Mariotto furioso replica: «Maleducato». È la padrona di casa a mettere a tacere la polemica. Polemica che però prosegue su Twitter. L'eliminazione di Solenghi non viene presa bene dai fan sui social che lo volevano sul podio: «Sei bravissimo».

