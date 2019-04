Ballando, Alessandra Tripoli e il ritocchino al naso: «Hai cambiato i connotati». Lei reagisce così

Alessandra Tripoli, la ballerina professionista di Ballando con le Stelle, e la polemica sul naso rifatto. Sabato scorso è andata in onda la prima puntata del programma condotto da Milly Carlucci. Tra le novità, non sarebbe passato inosservato un cambiamento nel viso di Alessandra Tripoli (che lo scorso anno vinse in coppia con Cesare Bocci).

Ballando con le stelle, l'esibizione dell'attore Ettore Bassi con Alessandra Tripoli

Alessandra finora era sempre stata caratterizzata da un naso importante, molto apprezzato dai fan. Naso che, a loro dire, le conferiva carattere e la rendeva diversa dalle altre. Quest'anno la ballerina però ha sfoggiato un profilo all'insù e il cambiamento non sarebbero piaciuto agli spettatori di Ballando. E su Twitter Alessandra Tripoli entra in tendenza.

«Perché ti sei rifatta sto nasone all'insù?», commenta una fan. E ancora: «Hai tolto la poesia al tuo viso, peccato». E c'è anche chi ipotizza che sia ricorsa a più di un ritocchino: «Anche gli zigomi sembrano diversi, hai cambiato i connotati».

A quel punto, Alessandra Tripoli ha deciso di rispondere ai follower su Instagram : «L’ho fatto prima di tutto perché soffrivo di apnee notturne era fratturato da dieci anni e non respiravo poi e solo poi l’ho sistemato anche in punta. Quando ho tolto i tamponi ho riscoperto il mondo. Non avevo mai sentito i profumi in quel modo. Giuro che è l’unico intervento chirurgico che ho mai fatto in tutta la mia vita e lo rifarei 10 anni prima se potessi tornare indietro».

E a chi l'accusa di mentire, risponde così: «Mi dispiace che pensi sia una scusa. Chi mi segue sa che ho abbastanza attributi per dire la verità quindi non mi serve rifugiarmi dietro una bugia».

