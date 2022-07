Bakayoko fermato e perquisito dalla polizia con una pistola puntata: poi si accorgono dell errore e lo lasciano andare

Disavventura per il centrocampista del Milan Bakayoko. Il rossonero è stato fermato nel centro di Milano (lo scorso 3 luglio, ma il video è diventato virale solo oggi) da un agente che lo ha perquisito mentre un altro puntava la pistola contro il suo veicolo. La situazione è andata avanti per qualche secondo fino a quando si è avvicinato un terzo agente che ha parlato con i colleghi, probabilmente spiegandogli l'errore. Una scena surreale destinata a far discutere. Sta di fatto che dopo l'avviso dell'agente, il poliziotto si è immediatamente fermato rendendosi conto del possibile scambio di persona. Bakayoko, apparso decisamente sorpreso, non ha opposto resistenza e ha seguito le indicazioni degli agenti fino al momento in cui è stato poi lasciato andare. Il video è stato pubblicato su Twitter da chi era in auto e ha ripreso la scena e in pochissime ore è diventato virale.

La spiegazione

Le immagini stanno suscitando molti commenti e polemiche sul web. Alcuni utenti hanno polemizzato sull'operato degli agenti, accusandoli anche di «razzismo», o al contrario, di «mollare tutto» appena scoperto che il perquisito era un calciatore. «Sono commenti fuori luogo - spiegano in Questura - il controllo è scattato perché Bakayoko e l'altro passeggero corrispondevano perfettamente, per un caso, alle descrizioni, e ovviamente è terminato quando ci si è resi conto di aver fermato una persona che non c'entrava». Secondo quanto precisato dalla Polizia di Stato, infatti, la notte precedente c'erano state risse, anche con colpi d'arma da fuoco (poi rivelatasi non di pistola) tra stranieri, e si cercava un suv scuro con a bordo due uomini, uno dei due di colore con una maglietta verde. Corrispondendo all'alert, alle 6 del mattino successivo, lo scorso 3 luglio, le volanti hanno effettuato il controllo e trattandosi di una segnalazione che faceva seguito a un episodio con possibili armi da fuoco, gli agenti hanno operato con le pistole in pugno. La Questura di Milano avrebbe già chiarito la cosa anche con la società rossonera.